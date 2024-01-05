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Сегодня, 18:46

УНИКС победил «Руну» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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УНИКС на выезде победил «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:78.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Иванович, выступающий за московскую команду. Он набрал 21 очко за матч.

УНИКС с 16 победами в 20 играх занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Руна» располагается на 9-й строчке (9 побед в 20 матчах).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — УНИКС (Казань) — 78:84 (19:26, 22:20, 15:26, 22:12)

Р: Иванович (21), Таюс (12), Попов (12)

У: Димитриевич (19), Найт (19), Грин (16)

Баскетбол
БК Руна
БК УНИКС
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