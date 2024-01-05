«Зенит» в овертайме одержал победу над «Пармой»

«Зенит» на выезде обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:79 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард пермской команды Би Джей Джонсон, набравший 22 очка.

«Зенит» с 14 победами в 20 играх занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Пармы» 10 побед и 7-я позиция.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 79:84 ОТ (14:18, 16:22, 25:11, 17:21, 7:12)

П: Джонсон (22), Риз (14), Брайс (13)

З: Эртель (18), Хантер (18), Моэрман (13)