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Сегодня, 22:12

«Минск» уступил «Руне» на выезде, у команды 7 поражений в 7 матчах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Руна» обыграла «Минск» дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 71:53.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Джеремайя Хилл, набравший 23 очка.

«Руна» занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» занимает последнее, 14-е место, команда проиграла 7 матчей из 7 в сезоне-2023/24.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — МИНСК (Минск) — 71:53 (20:14, 16:15, 19:18, 16:6)

Р: Хилл (23), Морган (14), Таюс (11)

М: Огунгбеми-Джексон (19), Стубеда, Микульский (оба — 10)

2 ноября. Москва. «ДС Динамо».

БК Минск
БК Руна
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