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Сегодня, 16:20

Семен Антонов объяснил, почему так долго оставался в «Нижнем Новгороде»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Капитан ЦСКА Семен Антонов рассказал, почему задержался в «Нижнем Новгороде» на шесть сезонов.

«Ты правильно сказал, что были возможности уйти гораздо раньше. Все-таки за плечами была бронза Евробаскета и Олимпиады, — отметил «СЭ» Семен Антонов. — Мой бы оклад заметно вырос, но я хотел развиваться, хотел много играть. Плюс у нас было отличное взаимопонимание с Зораном Лукичем. И они остаются такими по сей день. Потом Зоран ушел, и я два года работал с Айнарсом Багатскисом. Дебют в Евролиге, сильные легионеры. Это было славное время. Когда же закончился мой шестой сезон, то многие ребята ушли. Бабурин, Ивлев, Хвостов перешли в «Локо. Не сказать, что нас рездербанили, но команда серьезно видоизменялась. Поэтому я тоже решился на заслуженный и осознанный переход в клуб, который решает задачи.

Я пришел в ЦСКА в 27 лет. Рад, что члены моей семьи на протяжении этих лет также понимали, что лучше развитие, чем сиюминутный результат, большой контракт. Есть много примеров ребят, не буду называть имена и фамилии, которые проводили в средней команде хороший год, уходили на повышение в какой-то клуб первой четверки или пятерки и через год возвращались обратно».

 
Семен Антонов. «Ездил на матчи по 22 часа на автобусе и ел в кафе для дальнобойщиков». Интервью нового капитана ЦСКА

Текущий сезон стал восьмым для Семена в составе ЦСКА. В столичном клубе он стал чемпион Евролиги (2019) и четырехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2017, 2018, 2019, 2021).

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Семен Антонов
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