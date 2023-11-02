УНИКС разгромил «Астану»

УНИКС дома победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:65.

Казанцы одержали 5-ю победу в 6 матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Астанинский клуб проиграл 3 встречи из 5 и находится на 11-м месте.

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УНИКС (Казань) — «Астана» — 96:65 (23:12, 31:25, 22:14, 20:14)

У: Рэйнольдс (19), Грин (17), Найт (15).

А: Джонсон (17), Дэвис (15), Андерсон (16).

2 ноября. Казань. «Баскет-Холл».