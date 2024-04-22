«Если бы не баскетбол, я бы стал профессиональным гольфистом». 40 вопросов лучшему игроку сезона-2023/24 Лиги ВТБ

Защитник «Енисея» Рэтан-Мэйс рассказал о влиянии Коби на свою карьеру

Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс — о сильном влиянии Коби, любимых фильмах и поездках в сопровождении спецназа.

Ксавьер Рэтан-Мэйс был признан лучшим игроком регулярного сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ в опросе баскетболистов, который впервые провел «СЭ» (все результаты нашего опроса — в материале на этой странице). Защитник сборной Канады в плотной борьбе опередил разыгрывающего УНИКСа и сборной Северной Македонии Ненада Димитриевича, третьим стал американский форвард «Пармы» Би Джей Джонсон. Рэтан-Мэйс действительно проводит выдающийся сезон. Стал лучшим снайпером (25,7 очка), вторым по эффективности (25,4), побил рекорд Кита Лэнгфорда по количеству очков, проведя самый результативный сезон в истории турнира. Следующая цель Ксавьера — набрать 1000 очков за один сезон (сейчас 941), результат, который пока никому не покорялся в европейском баскетболе. Но самое важное, что с приходом Рэтан-Мэйса «Енисей» стал грозой фаворитов, по ходу сезона обыграв всех представителей топ-4 (ЦСКА, с которым красноярцам играть в первом раунде плей-офф, был повержен дважды).

В блицинтервью «СЭ» Ксавьер рассказал о малоизвестном факте о себе и назвал лучший совет, который дали ему родители.

Игры с топ-клубами радуют мое сердце, чувствую себя в своей стихии

— Кто из баскетболистов были вашими кумирами в детстве?

— Коби Брайант.

— Величайший баскетболист всех времен?

— Коби Брайант.

— Есть ли у вас ритуал перед матчами?

— Никаких ритуалов, просто мой обычный распорядок дня, которого я неукоснительно придерживаюсь.

— Какую музыку вы слушаете перед играми?

— Мне нравятся slow jam (музыка с элементами ритм-н-блюза и соула. — Прим. «СЭ»), R&B, Rod Wave (американский рэпер. - Прим. «СЭ»).

— Почему вы любите баскетбол? Что в этом самое сложное?

— Люблю его за постоянный вызов и желание совершенствоваться в жесткой конкуренции. Знаю, что добиться идеальной игры на длинной дистанции невозможно, но мне интересно, насколько близко я смогу подойти к этой цели.

— Самый нервный матч в вашей карьере?

— Я не особо нервничаю во время матчей, а игры с топ-клубами радуют мое сердце, чувствую себя в своей стихии.

— Вам комфортнее играть при полном зале или при минимальном количестве зрителей?

— Обожаю переполненный зал. В эти моменты испытываю эмоции, которые невозможно описать словами.

— Если бы вы могли переиграть один матч в карьере, то что бы это была за игра?

— В этом сезоне выделил бы матч с «Зенитом», в котором мы уступили во втором овертайме. Учитывая, как складывалась игра, мы были обязаны выигрывать. (Смеется.)

— Когда вы поняли, что профессиональный баскетбол станет вашей работой?

— Когда учился в колледже. У меня с первого года обучения была возможность стать профессионалом, и я знал, что выберу именно эту дорогу (в студенческой лиге NCAA Ксавьер играл за Университет Флориды. — Прим. «СЭ»).

Перенимаю все движения Коби и Кайри Ирвинга

— Какой элемент баскетбола вы считаете своим фирменным?

— Я умею набирать много очков и организовывать игру своей команды. То есть при высокой результативности всегда действую в интересах команды. Это делает меня особенным.

— Трехочковый или забить с фолом?

— Трехочковый.

— Отличная защита или данк?

— Данк. (Смеется.)

— По ТВ вы предпочитаете посмотреть баскетбол или какой-то другой вид спорта?

— Люблю посмотреть баскетбол и гольф.

— Какое самое абсурдное правило в баскетболе?

— То, что в Европе можно смахивать мяч с кольца (в американской трактовке правил мяч, находящийся в воображаемом цилиндре над кольцом или на дужке, трогать нельзя. - Прим. «СЭ»).

— Какому навыку и у кого бы вы хотели научиться?

— Коби Брайант и Кайри Ирвинг. Я перенимаю все их движения.

— Сколько часов в день вы тренируетесь?

— Мне нравится приходить в спортзал за два часа до начала командной тренировки, поработать индивидуально. Если говорить в целом, то каждый день я тренируюсь по 5-6 часов.

— Какие трудности жизни спортсмена тяготили вас в начале карьеры?

— Я находился вдали от семьи, пытался адаптироваться в новых для себя странах (это было нелегко) и специфических правилах в европейском баскетболе. Самое же трудное — это постоянное одиночество.

— Кем бы вы стали, если у вас не получилось бы в баскетболе?

— Профессиональным игроком в гольф.

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает.

— Гольф был моей первой любовью.

— На каких языках вы говорите? Есть ли у вас любимые выражения на этих языках?

— Сейчас я говорю только по-английски. Понимаю, что надо исправлять эту ситуацию и стараться уделять этому больше времени.

Найджел Хэйс-Дэвис — гений

— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?

— «Побег» (2005-2017) — один из моих любимых сериалов.

— Самый вдохновляющий фильм о спорте?

— Документальный фильм о Коноре Макгрегоре.

— Фильм, который заставил вас плакать?

— «Слезы солнца» (2003).

— Книга, которую вы бы взяли с собой на необитаемый остров?

— The Mamba Mentality Коби Брайанта. (Смеется.)

— Любимый литературный герой?

— Железный Человек.

— Кто для вас икона стиля?

— Назову самого себя. (Смеется.)

— Какую одежду вы носите, когда у вас хорошее настроение?

— Спортивные костюмы, я люблю носить удобную одежду.

— Самый умный знакомый/друг?

— Найджел Хэйс-Дэвис (форвард «Фенербахче»), он гений.

— Если бы вы могли выбрать только одно блюдо на всю оставшуюся жизнь, что бы это было?

— Чикен бириани (индийское блюдо из риса и специй с добавлением мяса, рыбы, яиц или овощей. — Прим. «СЭ»).

— Вам можно поужинать с любым человеком в истории. Кто бы это был?

— Коби Брайант.

— Кстати, а вы были знакомы с ним?

— Да.

— Может быть, есть какая-то яркая история об этом?

— Предпочел бы оставить это при себе. Просто скажу, что я стараюсь так же готовиться к играм и относиться к баскетболу, как Коби. Он сыграл важную роль в моем становлении.

Что мне не нравится в НБА? В лучшей лиге мира не играют 450 лучших игроков мира

— Лучший совет, который дали вам родители?

— «Никогда не завышай и не занижай свои достижения. Старайся держать ровный киль». Это слова моего отца.

— Есть ли у вас какое-нибудь прозвище в семье?

— Х-Zay.

— Вы играли в разных местах. Самая безумная вещь, которую видели?

— Когда я выступал в Греции, то на каждую выездную игру мы отправлялись в сопровождении спецназа.

— Какой самый удивительный факт вы узнали о России?

— Я знал, что это самая большая страна в мире, но не предполагал, что настолько. Наши выезды на гостевые матчи — это что-то.

— Почему вам нравится и не нравится НБА?

— Нравится из-за стиля игры и спортсменов сверхвысокого уровня. Не нравится — в лучшей лиге мира не играют 450 лучших игроков мира.

— Можете ли вы вспомнить момент, когда вы получили наибольшую поддержку от своих поклонников?

— Назову этот сезон в России и сезон в Греции, когда мы с АЕК выиграли Кубок страны.

— Какой совет вы бы дали молодым игрокам?

— Живите здесь и сейчас. Не беспокойтесь о завтрашнем дне. Будьте лучшими, какими вы только можете быть, в те 24 часа, которые у вас есть. И разберитесь со следующими 24 часами, когда они наступят.

— Вы хотели бы, чтобы вас запомнили каким?

— Человеком, который был неустанным в своем стремлении стать величайшим, каким только возможно.