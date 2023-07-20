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Сегодня, 09:00

Когда баскетбольный ЦСКА будет играть на домашней арене? Президент клуба обозначил сроки

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Андрей Ватутин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как продвигается строительство новой арены.

«Если не брать во внимание сегодняшнюю совершенно чудовищную по цифрам затратную часть по деятельности на нескольких локациях, я остаюсь оптимистом относительно строительства нового УСК ЦСКА, — сказал Ватутин в интервью «СЭ». — Напомню, что о сносе здания, в котором клуб был арендатором, нам сообщили менее чем за год до приезда техники, и мы в сжатые сроки смогли решить вопрос с поиском локаций и переездом. «Норникель» и лично Владимир Потанин решили помочь клубу и взяли на себя финансирование строительства нового УСК. Если сегодняшние темпы стройки будут сохранены, она вполне может завершиться через два года. Думаю, до конца 2023-го строители «поднимут» стены, начнется отделка и работа над инфраструктурой. Да, всегда хочется быстрее, но процесс идет. Если от сноса старой до открытия новой пройдет пять лет, это будет очень хороший результат».

Баскетболисты ЦСКА. «Нам предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры». Андрей Ватутин — о непростом межсезонье ЦСКА

В сезоне-2023/24 армейцы будут проводить домашние матчи на арене «Мегаспорт».

БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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