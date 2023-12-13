Павичевич уволен с поста главного тренера «Уралмаша»

Милош Павичевич уволен с поста главного тренера «Уралмаша». Его помощник Вадим Филатов назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера.

«Вадим Николаевич будет готовить команду к предстоящей игре против казанского УНИКСа», — говорится в сообщении клуба.

Это первая тренерская отставка в новом сезоне Единой лиги ВТБ. «Уралмаш» идет в зоне плей-офф после 16 туров (7-е место — 8 побед и 8 поражений).

Матч с УНИКСом состоится 18 декабря в Екатеринбурге.