«Руна» на выезде уступила «Пари НН»

«Пари НН» одержал победу над «Руной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:82.

Самым результативным игроком встречи стал Евгений Бабурин из нижегородской команды, набравший 19 очков. У клуба из Москвы больше всего очков на счету Джувэна Моргана (16).

«Руна» (12 побед) располагается на 4-м месте в турнирной таблице группы Б. «Пари НН» (9 побед) идет на 7-й позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Руна» (Москва) — 87:82 (14:22, 16:21, 27:20, 30:19)

7 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».