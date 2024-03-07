Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:01

«Руна» на выезде уступила «Пари НН»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Пари НН» одержал победу над «Руной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:82.

Самым результативным игроком встречи стал Евгений Бабурин из нижегородской команды, набравший 19 очков. У клуба из Москвы больше всего очков на счету Джувэна Моргана (16).

«Руна» (12 побед) располагается на 4-м месте в турнирной таблице группы Б. «Пари НН» (9 побед) идет на 7-й позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Руна» (Москва) — 87:82 (14:22, 16:21, 27:20, 30:19)

7 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

Баскетбол
1
Читайте также
Матч открытия Евро-2024 пройдет 14 июня
Российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде 2024
Россельхознадзор раскрыл преступную схему с «фантомными» молочными продуктами
С 8 Марта: душевные поздравления своими словами до слез и с юмором
Пять человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в ЛНР
Заключенные устроили погром в колонии в Саратовской области
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астана» с преимуществом в 6 очков победила «Минск»
Новости
RSS RSS
Все новости