«Астана» с преимуществом в 6 очков победила «Минск»
«Астана» дома одержала победу над «Минском» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:70.
Больше всего очков в этой встрече набрал Джарред Огунгбеми-Джексон из белорусского клуба (28).
На счету «Астаны» 11 побед в текущем сезоне, команда занимает 5-е место в группе Б. «Минск» располагается на последней строчке в турнирной таблице, проиграв все 30 матчей.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Астана» — МИНСК (Минск) — 76:70 (28:16, 20:21, 14:19, 14:14)
6 марта. Астана. «СК Велотрек».
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