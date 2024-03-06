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Сегодня, 20:01

«Астана» с преимуществом в 6 очков победила «Минск»

Алина Савинова
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«Астана» дома одержала победу над «Минском» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:70.

Больше всего очков в этой встрече набрал Джарред Огунгбеми-Джексон из белорусского клуба (28).

На счету «Астаны» 11 побед в текущем сезоне, команда занимает 5-е место в группе Б. «Минск» располагается на последней строчке в турнирной таблице, проиграв все 30 матчей.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Астана» — МИНСК (Минск) — 76:70 (28:16, 20:21, 14:19, 14:14)

6 марта. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Астана
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