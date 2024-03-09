«Пари НН» победил «Астану» в Единой лиге ВТБ
«Пари НН» дома обыграл «Астану» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 94:72.
Самым результативным игроком встречи стал защитник нижегородцев Кендалл Смит, набравший 21 очко.
«Пари НН» занимает шестое место в группе Б Единой лиги ВТБ. «Астана» идет пятой в таблице.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Астана» — 94:72 (27:14, 31:18, 16:26, 20:14)
П: Смит (21), Ганькевич (14), Бабурин (11)
А: Хэмм (13), Андерсон (13), Дэвис (9), Джонсон (9)
9 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».
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