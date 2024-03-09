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Жан-Шарль заявил, что товарищеские матчи с лидерами чемпионата Турции не вернули ЦСКА в атмосферу Евролиги

Алина Савинова
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Центровой баскетбольного ЦСКА Ливио Жан-Шарль поделился мнением о товарищеских матчах армейцев с «Бешикташем» и «Анадолу Эфес».

«На недавних сборах мы сыграли два товарищеских матча с одними из лучших команд турецкой баскетбольной лиги — с «Бешикташем» и «Эфесом», но я бы не сказал, что матчи с такими соперниками хоть на немного вернули нас в атмосферу Евролиги. Это были просто товарищеские матчи, в которых нам удалось отработать различные сочетания. Мы сейчас не думаем о Евролиге, все мысли только о Единой лиге ВТБ», — цитирует Жан-Шарля Legalbet.

22 февраля ЦСКА на сборах в Турции обыграл «Бешикташ» со счетом 94:85, а 24-го числа этого же месяца победил «Эфес» (88:71).

На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице группы А Единой лиги ВТБ. Команда потерпела четыре поражения подряд в турнире.

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК ЦСКА
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