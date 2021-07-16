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«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Хвостовым

13:48
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Как ранее сообщал «СЭ», разыгрывающий Дмитрий Хвостов стал баскетболистом «Нижнего Новгорода».

Контракт с 31-летним россиянином рассчитан на год, игрок будет выступать за команду под номером 13.

Публикация от Nizhny Novgorod (@nn_basket)

Хвостов уже выступал за нижегородский клуб с 2013 по 2016 год. Предыдущим клубом игрока был «Зенит». В составе сине-бело-голубых Хвостов выступал с 2019 года. Сегодня, 16 июля, «Зенит» объявил об уходе игрока из команды.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32773

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Иван Торопцев все материалы автора

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