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«Енисей» продлил контракт с Гудумаком

14:14
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«Енисей» объявил о продлении контракта с форвардом и капитаном команды Александром Гудумаком.

28-летний россиянин подписал новое соглашение до конца сезона-2021/22.

Публикация от Баскетбол Енисей ? Красноярск (@bc_enisey)

Гудумак выступает за «Енисей» с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 6,6 очка, 2,6 подбора, 0,8 передачи и 1,1 перехвата за матч.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/news/?id=5303

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Иван Торопцев все материалы автора

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