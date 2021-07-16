«Енисей» продлил контракт с Гудумаком
«Енисей» объявил о продлении контракта с форвардом и капитаном команды Александром Гудумаком.
28-летний россиянин подписал новое соглашение до конца сезона-2021/22.
Гудумак выступает за «Енисей» с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 6,6 очка, 2,6 подбора, 0,8 передачи и 1,1 перехвата за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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