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28 августа, 23:35

Никита Михайловский назвал лучших тренеров «Автодора»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник ЦСКА Никита Михайловский в интервью «СЭ» выбрал наставников, с которыми ему было комфортно работать в «Автодоре». За шесть лет в команде у Михайловского было 15 главных тренеров.

«Мне очень нравилось тренироваться и играть под руководством Евгения Пашутина, — рассказал «СЭ» Никита Михайловский. — Как в клубе, так и в молодежной сборной. В сезоне-2018/19 команду возглавлял Душан Алимпиевич. Сразу дал понять, что если хочешь получать у него игровое время, то отдавайся в защите максимально. Был жестким, но справедливым наставником. Поэтому не удивлен, что он сейчас добивается успехов в Турции. И третьим отмечу Дарко Руссо. Защитный тренер, был очень строг к нам, но я вынес много полезного из того опыта».

В сезоне-2022/23 «Автодор» будет тренировать сербский специалист Миленко Богичевич.

Никита Михайловский. «Быть выбранным на драфте НБА — это не самое главное». Интервью Никиты Михайловского
БК ЦСКА
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