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28 августа, 23:50

Михайловский рассказал, что его удивило в Австралии

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник ЦСКА Никита Михайловский, в сезоне-2021/22 выступающий за «Тасмания ДжекДжамперс», отметил в интервью «СЭ», что в Австралии очень высокий процент занимающихся спортом.

«Австралийцы в хорошем смысле помешаны на спорте. Наша тренировка начиналась в 7:15. Я приходил в 6:50 и проходил через тренажерный зал. В нем уже занималось очень много народу: от бабушек и девушек до подростков. У кого-то были групповые тренировки, у кого-то индивидуальные. Я думал, что так совпало, но это повторялось снова и снова», — сказал Михайловский «СЭ».

Россиянин принял участие всего в двух матчах за «Тасманию», средние показатели за 3,5 минуты составили 1,0 очка при 1,0 потери за игру.

Никита Михайловский. «Быть выбранным на драфте НБА — это не самое главное». Интервью Никиты Михайловского
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