«Автодор» обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» на выезде обыграл «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ — 87:77.

У гостей больше всех очков набрал Кайл Виньялес — 17 очков. У хозяев самым результативным стал Джавонте Даглас — 17 очков.

«Автодор» (9-е место) одержал первую победу после 3 матчей «регулярки». «Уралмаш» с 1 победой после 3 игр занимает 10-е место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Автодор» (Саратов) — 77:87 (21:29, 21:24, 23:17, 12:17)

9 октября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».