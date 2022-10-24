«Енисей» переиграл «Минск» и одержал первую победу в сезоне
«Енисей» переиграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Красноярска одержал первую победу в сезоне — 54:36.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 11 очков.
В составе «Минска» дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Закари Смит.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МИНСК (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 36:54 (9:14, 5:11, 8:17, 14:12)
24 октября. Минск. «Минск-арена».
Новости