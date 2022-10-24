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Сегодня, 22:04

«Енисей» переиграл «Минск» и одержал первую победу в сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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«Енисей» переиграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Красноярска одержал первую победу в сезоне — 54:36.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 11 очков.

В составе «Минска» дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Закари Смит.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 36:54 (9:14, 5:11, 8:17, 14:12)

24 октября. Минск. «Минск-арена».

БК Енисей
БК Минск
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