«Зенит» в гостях победил «Самару»

«Зенит» в гостях победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли со счетом 82:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Калеб Хомсли, набравший 28 очков.

В составе «Самары» 20 очков на свой счёт записал Маркос Найт. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Малкольм Томас.

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«Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 70:82 (22:27, 21:12, 19:20, 8:23)

24 октября. Самара. «ДС ЦСК ВВС».