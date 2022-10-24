Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:04

«Зенит» в гостях победил «Самару»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Зенит» в гостях победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли со счетом 82:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Калеб Хомсли, набравший 28 очков.

В составе «Самары» 20 очков на свой счёт записал Маркос Найт. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Малкольм Томас.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 70:82 (22:27, 21:12, 19:20, 8:23)

24 октября. Самара. «ДС ЦСК ВВС».

БК Зенит
БК Самара
0
Читайте также
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Парма» на своей площадке переиграла МБА
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости