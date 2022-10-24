Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары».

«Это был трудный день для нас, сложная победа. По ходу матча мы замедлились, появились потери — но боролись до конца и смогли вернуть контроль над ситуацией.

«Самара» — хорошая команда с очень опытными игроками и тренером с хорошим знанием баскетбола. Уверен, «Самара» будет прибавлять по ходу всего сезона», — приводит слова тренера сайт лиги.