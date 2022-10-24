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Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары».
«Это был трудный день для нас, сложная победа. По ходу матча мы замедлились, появились потери — но боролись до конца и смогли вернуть контроль над ситуацией.

«Самара» — хорошая команда с очень опытными игроками и тренером с хорошим знанием баскетбола. Уверен, «Самара» будет прибавлять по ходу всего сезона», — приводит слова тренера сайт лиги.

Источник: https://vtb-league.com/
БК Зенит
БК Самара
Хавьер Паскуаль
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