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Сегодня, 17:54

Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб выполнил все поставленные задачи на сезон

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Гендиректор «Зенита» Александр Церковный заявил, что его клуб добился максимального результата в этом сезоне после победы в Единой лиге ВТБ. Сине-бело-голубые также взяли золото в первенстве ДЮБЛ и Молодежной Единой лиге ВТБ.

«Ощущения такие, что мы выполнили все поставленные задачи и пора в отпуск, — отметил «СЭ» Александр Церковный. — Выиграли все первенства, в которых принимали участие. Так что задача выполнена на все 100 процентов. Самое главное — сохранить максимум то, чего мы достигли и двигаться дальше».

Также Церковный ответил на вопрос какие мысли были у него перед заключительной четвертью решающего матча, в котором его команда уступала с разницей «-5».

«Сложно сказать. Это решающая игра финальной серии, произойти могло что угодно. А если говорить про удаление Паскуаля, то мне кажется, что это придало дополнительный импульс. Встряхнуло команду. В концовке ребята бились как львы. Сделали все возможное для победы».

«Зенит» впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ.

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