«Зенит» обыграл МБА и вышел вперед в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде обыграл МБА в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 86:61.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Трент Фрэйзер — 23 очка. За проигравшую команду Тимофей Якушин набрал 16 очков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Зенита». Четвертый матч пройдет 8 апреля в Москве. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ прошли ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

МБА — «Зенит» — 61:86

Счет в серии: 1-2