УНИКС обыграл «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде обыграл «Парму» в третьем матче ? финала Единой лиги ВТБ — 73:52.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ненад Димитриевич — 12 очков. За пермский клуб 19 очков набрал Малик Диме.

Казанцы вышли в полуфинал турнира, выиграв серию со счетом 3-0. Соперником УНИКСа станет победитель противостояния между «Зенитом» и МБА (счет в серии 1-1).

Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ прошли ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

? финала

«Парма-Пари» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 52:73 (21:14, 11:20, 8:25, 12:14)

6 апреля. Пермь. «УДС Молот».

Счет в серии: 0-3