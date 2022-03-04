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Сегодня, 17:47

Матч между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубань» перенесен из-за сложностей с логистикой

Анна Горшкова
Корреспондент

Матч между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ перенесен.

Как сообщается на сайте краснодарского клуба, причиной переноса стали сложности с логистикой у «Локомотива».

Матч, который изначально был запланирован на 5 марта, перенесен на 7 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав три победы в 12 матчах. «Локомотив-Кубань» находится на седьмой позиции. У команды 5 побед в 11 встречах.

Источник: https://lokobasket.com/news/182796/
БК Енисей
БК Локомотив-Кубань
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