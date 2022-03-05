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Сегодня, 08:39

Баскетбольную «Парму» покинули ряд легионеров

Иван Шитик
Корреспондент

Баскетбольная «Парма» объявила, что в клубе произошли серьезные кадровые перемены.

«Парму» покинули игроки Адас Юшкявичус, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Джеремайя Хилл, Марцел Понитка, Артем Параховский, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ команда провела 9 матчей, в которых одержала 5 побед и потерпела 4 поражения.

Также «Парма» завершила второй этап Кубка Европы на третьем месте в таблице группы I, одержав три победы в шести играх, и не смогла выйти в четвертьфинал турнира.

Источник: https://vk.com/parmabasket
БК Парма (Пермь)
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