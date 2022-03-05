Баскетбольную «Парму» покинули ряд легионеров
Баскетбольная «Парма» объявила, что в клубе произошли серьезные кадровые перемены.
«Парму» покинули игроки Адас Юшкявичус, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Джеремайя Хилл, Марцел Понитка, Артем Параховский, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ команда провела 9 матчей, в которых одержала 5 побед и потерпела 4 поражения.
Также «Парма» завершила второй этап Кубка Европы на третьем месте в таблице группы I, одержав три победы в шести играх, и не смогла выйти в четвертьфинал турнира.
Источник: https://vk.com/parmabasket
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