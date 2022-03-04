Кущенко: «Расписание Единой лиги ВТБ будет скорректировано и сжато»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал об изменениях в расписании турнира.

«В данный момент идут консультации с клубами по расписанию, по его корректировке, — цитирует Кущенко ТАСС. — Понятно, что в связи с событиями расписание будет сжато. У команд идет большая работа по доукомлектации составов — многие легионеры покинули Россию, появилось много заявочных вопросов, которые надо оперативно решать. Но пауза закончена, уже 6 марта вновь начинаем играть — у всех большое желание продолжать, несмотря на объективные сложности».

Ранее таллинский «Калев» принял решение отказаться от участия в турнире, все результаты матчей клуба в Единой лиге ВТБ будут аннулированы. Ближайшие три матча польской «Зелены Гуры», которая приостановила свое участие в турнире, перенесены (против «Нижнего Новгорода», «Енисея» и «Пармы»).

В турнирной таблице регулярного чемпионата лидирует казанский УНИКС с 13 победами в 15 матчах, второе место занимает «Зенит», третье — «Автодор».