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Манос Пападопулос назначен спортивным директором «Зенита»

16:21
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Манос Пападопулос назначен спортивным директором «Зенита», сообщает сайт баскетбольного клуба. Греческий специалист уже приступил к работе.

Связке Пападопулоса с сербским тренером Желько Обрадовичем удалось сформировать самую успешную команду в истории европейского баскетбола: «Панатинаикос» выиграл пять чемпионских титулов Евролиги (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) и доминировал в чемпионате Греции. Еще один титул Евролиги «Пао» взял в 1996 году. Всего при Пападопулосе клуб выиграл 19 национальных чемпионатов.

В 2015 году Манос Пападопулос стал президентом клуба. За время работы на этом посту команда 4 раза из 5-ти выиграла национальный чемпионат.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/08/17/manos-popadopulos-naznachen-sportivnym-direktorom-kluba/

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