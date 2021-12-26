Кузминскас объяснил почему «Зениту» было важно обыграть УНИКС
Форвард «Зенита» Миндаугас Кузминскас прокомментировал победу своей команды над УНИКСом в центральном матче недели Единой лиги ВТБ (97:81).
— Очень хороший момент для «Зенита», — подчеркнул литовский форвард. — Мы одержали три победы подряд в Евролиге, обыграли прямого конкурента в Единой лиге. Хотя по-прежнему не можем рассчитывать на несколько важных игроков. Чем еще важна победа над УНИКСом? Все знают, что казанцы сейчас на ходу. До этого выиграли пять матчей подряд в Лиге ВТБ. Поэтому важно было оставить их дома. Показали хороший процент средних и дальних попаданий, здорово боролись на подборах. Плюс очень помогли болельщики. Они гнали нас вперед, очень здорово включились в критический момент. Теперь летим в Белград в хорошем настроении. Очень хочется выиграть и последний матч в уходящем году у «Црвены Звезды».
«Зенит» идет в топ-4 регулярного сезона Евролиги. В Лиге ВТБ подопечные Хавьера Паскуаля занимают четвертую строчку с показателем: семь побед и два поражения.
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