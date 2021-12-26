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Защитник ЦСКА Хэкетт получил травму голеностопа

19:42
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Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт получил травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (97:88). Игроку диагностировали растяжение связок голеностопного сустава, сообщает Eurohoops.

По предварительным данным, он избежал серьезного повреждения.

Во второй четверти встречи армеец запнулся о ногу соперника и упал, схватившись за лодыжку. После этого Хэкетт покинул площадку и ушел в подтрибунные помещения в слезах.

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Иван Шитик все материалы автора
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