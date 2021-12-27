Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Центровой Алан Уильямс может покинуть «Локомотив-Кубань»

16:13
Теги:

Центровой Алан Уильямс может покинуть «Локомотив-Кубань», так как недоволен своим положением в команде. На 28-летнего американца претендует сербская «Црвена Звезда», сообщает журналист Кристос Харпидис.

ОН выступает за российскую команду с сезона-2019/20. Но в этом сезоне Уильямс успел провести в Единой лиге ВТБ только 2 матча.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Главные спортивные события-2021: Олимпиада, футбол и фигурка, Медведев
В Польше обеспокоились влиянием России в случае выхода из Евросоюза
0