Кущенко рассказал, что форум «Россия — спортивная держава» в Перми продлится неделю

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко уверен, что в 2023 году Пермь на высоком уровне проведет форум «Россия — спортивная держава». В среду, 1 марта, в Москве прошла торжественная церемония передачи права проведения главного спортивного форума страны от Кемерова Перми.

«Спасибо президенту РФ, что он доверил Перми проведение такого форума, — подчеркнул «СЭ» Сергей Кущенко. — В последние годы его принимал у себя Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово, теперь Пермь. Делая выбор в пользу этих городов, Владимир Путин хочет помочь развитию спорта в регионах. Ведь такие мероприятия дают большой толчок для строительства современной инфраструктуры. Особенно это касается легкособираемых ФОКов в маленьких поселках, селах. Возведение таких объектов важно для решения задачи, которое поставил президент: чтобы к 2030 году спортом занималось 70% населения.

Пермский край давно является оплотом спорта. Помимо баскетбола в нем развиты все игровые виды, зимние виды, особенно фигурное катание, смешанные единоборства. Важно, что в Пермском крае в спортивную отрасль вкладывается много частных инвестиций, а руководство региона в последние годы находит средства на ремонт, реконструкцию существующей спортивной инфраструктуры и возведение новых объектов. Например, в школе в пермском микрорайоне Новые-Ляды, которая была построена совсем недавно, есть два замечательных зала, где можно заниматься баскетболом.

Уверен, что форум в Перми получится очень ярким. Одной из его фишек станет то, что он будет длиться неделю. Все начнется с марафона, а затем каждый день жителей и гостей города будут ждать разнообразные спортивные и культурные мероприятия. Будут задействованы все площадки на набережной, которая была отремонтирована к 300-летию города, а также площадь перед Драматическим театром. Так что Пермь в ожидании большого праздника».

Форум «Россия — спортивная держава был учрежден в 2009 году указом президента РФ.