Защитник «Автодора» Ньюмен признан MVP февраля в Единой лиге ВТБ
Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам февраля.
Его команда выиграла все три матча в прошедшем месяце и занимает 1-е место в группе Б с результатом 11-15. Также «Автодор» является единственной командой чемпионата, которая не потерпела ни одного поражения на втором этапе турнира.
Американский защитник стал одним из самых эффективных игроков месяца, набирая в среднем 21,3 очка при 42,2% с игры.
В матче против «Енисея» Ньюмен обновил свой рекорд сезона по результативности, набрав 27 очков.
Также американец лидирует в списке самых результативных игроков чемпионата 2022/23, набирая в среднем 19,3 очка за 33,3 минуты на площадке.
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