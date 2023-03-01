Защитник «Автодора» Ньюмен признан MVP февраля в Единой лиге ВТБ

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам февраля.

Его команда выиграла все три матча в прошедшем месяце и занимает 1-е место в группе Б с результатом 11-15. Также «Автодор» является единственной командой чемпионата, которая не потерпела ни одного поражения на втором этапе турнира.

Американский защитник стал одним из самых эффективных игроков месяца, набирая в среднем 21,3 очка при 42,2% с игры.

В матче против «Енисея» Ньюмен обновил свой рекорд сезона по результативности, набрав 27 очков.

Также американец лидирует в списке самых результативных игроков чемпионата 2022/23, набирая в среднем 19,3 очка за 33,3 минуты на площадке.