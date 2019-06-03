Куртинайтис продолжит возглавлять "Химки"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис продолжит работу на своем посту, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на гендиректора клуба Павла Астахова. Куртинайтис возглавил "Химки" 21 января, сменив Георгиоса Барцокаса. Он подписал контракт до конца сезона с возможностью продления. Под его руководством "Химки" дошли до финала Единой лиги ВТБ, где встретятся с ЦСКА.

- С приходом Римаса Куртинайтиса у нас все изменилось, игра команды изменилась. Мы уже выполнили одну из задач на сезон. Так что, думаю, наше сотрудничество будет продолжено. Есть желание обеих сторон его продолжить, потому что оно взаимовыгодно, так что мы придем к общему знаменателю. Детали будем обсуждать после сезона, - сказал Астахов.