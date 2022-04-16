Корстин считает, что ЦСКА победил за счет класса в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что ЦСКА смог воспользоваться осечками конкурентов в концовке регулярного чемпионата.

В субботу ЦСКА дома победил «Цмоки-Минск» со счетом 101:54 в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его итогам ЦСКА занял первое место в турнирной таблице.

«Во-первых, надо отметить, что ЦСКА впервые выиграл «регулярку» начиная с сезона-2018/19. Этот год армейцы начали с третьего места, но сумели собраться, начали подходить к матчам чемпионата более ответственно, одержали девять побед подряд и закончили регулярный чемпионат победителям. При этом один из их главных конкурентов, казанский УНИКС, который долгое время лидировал, проиграл два очень принципиальных матча «Зениту» и «Локомотиву» и тем самым тоже помог ЦСКА.

ЦСКА провел чемпионат как всегда на классе. На долгой дистанции они показали стабильный и высокий уровень. Конечно, осечки бывают у всех, но на главные матчи, как мы увидели, армейцы концентрируется и достойно справляются с поставленными задачами", — цитирует Корстин ТАСС.