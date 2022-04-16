«Зенит» подписал контракт с американским центровым

Американский центровой Эрик Бакнер подписал контракт с «Зенитом». Договор рассчитан до окончания нынешнего сезона, сообщает сайт команды.

В сезоне-2020/21 игрок выступал в Единой лиге ВТБ за «Астану». Его показатели в составе казахстанской команды составляли 10,9 очка и 7,6 подбора в среднем за матч.

Нынешний сезон 31-летний Бакнер проводил за турецкий «Афьон Беледие», набирая в среднем 13,1 очка и 5 подборов.