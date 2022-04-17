«Енисей» обыграл «Астану» в последнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ

«Енисей» дома обыграл «Астану» в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 76:65.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист казахстанской команды Вадим Щербак, набравший 16 очков.

«Астана» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте, одержав две победы в 18 матчах. «Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Астана» (Нур-Султан) — 76:65 (14:14, 18:14, 16:22, 28:15)