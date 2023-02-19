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Команда «Старой школы» победила «Новую школу» в матче Звезд Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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Команда «Старой школы» победила «Новую школу» в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2023 со счетом 148:140.

Самым ценным игроком Матча звезд был признан баскетболист Малик Диме из «Пармы». Его статистика: 30 очков, 6 подборов, 2 перехвата.

Джален Рейнольдс (УНИКС) добавил 25 очков и 8 подборов, Андрей Воронцевич (УНИКС) — 20 очков и 7 подборов.

Лучшим в составе «Новой школы» стал Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») — 34 очка, 10 подборов, 5 подборов и 4 перехвата.

В рамках Матча звезд также прошли два конкурса. Даллас Мур из ЦСКА стал лучшим по трехочковым броскам, его одноклубник Самсон Руженцев победил в конкурсе данков.

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