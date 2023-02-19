Самсон Руженцев из ЦСКА выиграл данк-контеста на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Читать «СЭ» в

Баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев стал победителем данк-контеста на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

В финале он победил Маркелла Джонсона из «Астаны».

Также в конкурсе бросков сверху принимали участие Энтони Браун (УНИКС) и Андрей Лопатин (МБА).

Победители предыдущих лет

2017 год — Янис Тимма

2018 год — Фрэнк Элегар

2019 год — Вячеслав Зайцев

2020 год — Александр Петенев

2021 год — Тайюс Бэттл

2022 год — Марио Хезонья

Ранее защитник Даллас Мур из московского ЦСКА выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ.