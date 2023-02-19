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Сегодня, 20:17

Дмитрий Чернышенко заявил, что Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 прошел на высшем уровне

Алина Савинова
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подвел итоги Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.

«Отличный Матч звезд получился. Это был просто высший уровень», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоялся 19 февраля в Москве на «ВТБ-Арене». Победителем турнира стала команда «Старой школы», которая обыграла команду «Новой школы» со счетом 148:140.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй был проведен в Санкт-Петербурге. С 2019 года встречи проходили в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/17089323
Дмитрий Чернышенко
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Команда «Старой школы» победила «Новую школу» в матче Звезд Единой лиги ВТБ
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