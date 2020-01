Клубы Единой лиги ВТБ скорбят по поводу гибели Брайанта

Сегодня погиб Кобе Брайант. Легендарному игроку был 41 год.

Благодаря Кобе миллионы и миллионы людей полюбили баскетбол. Черная Мамба навсегда в наших сердцах.

Kobe Bryant has died in a helicopter crash. He was only 41.

Forever in our hearts. Rest In Peace Black Mamba. pic.twitter.com/iulLACuIli