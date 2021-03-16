«Калев» обыграл «Зелену-Гуру», Кин и Йоэсаар сделали «дабл-дабл»
22:06
«Калев» победил «Зелену-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:88. Самым результативным игроком стал Маркус Кин, набравший 30 очков и отдавший 10 передач. Янари Йоэсаар и Девин Томас также оформили «дабл-дабл»: 29 очков, 12 подборов и 11 очков, 10 подборов соответственно.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зелена-Гура» — «Калев» (Таллин) — 88:95 (23:28, 22:28, 24:18, 19:21)
З: Фрейманис (22), А. Смит (18), Берзиньш (17), Ричард (13).
К: Кин (30 + 10 передач), Йоэсаар (29 + 12 подборов), Томас (11 + 10 подборов).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
4
Зачет
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1
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