«Калев» обыграл «Зелену-Гуру», Кин и Йоэсаар сделали «дабл-дабл»

«Калев» победил «Зелену-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:88. Самым результативным игроком стал Маркус Кин, набравший 30 очков и отдавший 10 передач. Янари Йоэсаар и Девин Томас также оформили «дабл-дабл»: 29 очков, 12 подборов и 11 очков, 10 подборов соответственно.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Калев» (Таллин) — 88:95 (23:28, 22:28, 24:18, 19:21)

З: Фрейманис (22), А. Смит (18), Берзиньш (17), Ричард (13).

К: Кин (30 + 10 передач), Йоэсаар (29 + 12 подборов), Томас (11 + 10 подборов).