Херберт покинул должность главного тренера «Автодора»

«Автодор» на официальном сайте 17 марта сообщил об уходе главного тренера команды Горди Херберта по взаимному согласию сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Владислав Коновалов, помогать ему будет Кристапс Зейдс.

По словам президента саратовского клуба Владимира Родионова, результаты команды в последнее время его не радуют.

«В последних 12 матчах «Автодор» одержал лишь 3 победы, 2 из которых — дома над ослабленными «Калевом» и «Цмоки-Минск». Очевидно, что уже третий месяц команда играет явно ниже своих возможностей. Превосходя по качеству состава, проигрываем матчи прямым конкурентам за места в плей-офф. В связи с этим вынуждены пойти на экстренные меры перед решающей стадией сезона», — заявил Родионов.

По состоянию на 17 марта, «Автодор» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.