«Зенит» одержал победу над «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ
22:00
«Зенит» на своем паркете выиграл у «Пармы» (89:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Уилл Томас — 24 очка. У «Пармы» по 22 балла набрали Эурелиюс Жукаускас и Адас Юшкявичус.
18 марта «Зенит» дома сыграет с «Басконией» в Евролиге, а «Парма» на выезде встретится с «Локомотив-Кубань» в рамках Лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма» (Пермь) — 89:84 (19:21, 26:17, 25:17, 19:29)
15 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
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