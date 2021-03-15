«Зенит» одержал победу над «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» на своем паркете выиграл у «Пармы» (89:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Уилл Томас — 24 очка. У «Пармы» по 22 балла набрали Эурелиюс Жукаускас и Адас Юшкявичус.

18 марта «Зенит» дома сыграет с «Басконией» в Евролиге, а «Парма» на выезде встретится с «Локомотив-Кубань» в рамках Лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма» (Пермь) — 89:84 (19:21, 26:17, 25:17, 19:29)

15 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».