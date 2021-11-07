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Итудис заявил, что ЦСКА находится в процессе перезагрузки

12:31
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«УНИКС для нас — еще и соперник по Евролиге, очень серьезная команда. Мы находимся в процессе перезагрузки, возвращения в строй травмированных, у нас сохраняются проблемы с повреждениями и болезнями. Таков наш ежедневный ритм. Но мы здесь для того, чтобы собраться и стать лучше. У нас есть стратегия возвращения травмированных в рабочий процесс, мы уже проходили через подобное в минувшие семь лет, так что ничего нового здесь не видим. У каждого есть хорошая возможность проявить себя на площадке, сыграть против сильного соперника, играющего на грани фола и демонстрирующего высокий уровень в Евролиге и Лиге ВТБ», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч УНИКС — ЦСКА состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 14.00 (мск). Армейцы проиграли 4 последних матча во всех турнирах: 3 в Евролиге и 1 в Единой лиге ВТБ.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-11-07-unics-cska-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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