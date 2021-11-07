Итудис заявил, что ЦСКА находится в процессе перезагрузки
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
«УНИКС для нас — еще и соперник по Евролиге, очень серьезная команда. Мы находимся в процессе перезагрузки, возвращения в строй травмированных, у нас сохраняются проблемы с повреждениями и болезнями. Таков наш ежедневный ритм. Но мы здесь для того, чтобы собраться и стать лучше. У нас есть стратегия возвращения травмированных в рабочий процесс, мы уже проходили через подобное в минувшие семь лет, так что ничего нового здесь не видим. У каждого есть хорошая возможность проявить себя на площадке, сыграть против сильного соперника, играющего на грани фола и демонстрирующего высокий уровень в Евролиге и Лиге ВТБ», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.
Матч УНИКС — ЦСКА состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 14.00 (мск). Армейцы проиграли 4 последних матча во всех турнирах: 3 в Евролиге и 1 в Единой лиге ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-07-unics-cska-preview/
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