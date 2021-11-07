«Автодор» вырвал победу у «Астаны» в Единой лиге ВТБ
«Автодор» вырвал победу у «Астаны» (83:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе хозяев Желько Шакич набрал 22 очка, самым результативным игроком у «Астаны» был Джейлен Бэрфорд с 26 очками.
«Автодор» вышел на 3-е место в таблице Единой лиги, «Астана» идет 7-й.
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«Автодор» (Саратов) — «Астана» (Нур-Султан) — 83:82 (20:31, 27:20, 20:10, 16:21)
7 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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