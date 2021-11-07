Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Автодор» вырвал победу у «Астаны» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
14:51
Теги:

«Автодор» вырвал победу у «Астаны» (83:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе хозяев Желько Шакич набрал 22 очка, самым результативным игроком у «Астаны» был Джейлен Бэрфорд с 26 очками.

«Автодор» вышел на 3-е место в таблице Единой лиги, «Астана» идет 7-й.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Астана» (Нур-Султан) — 83:82 (20:31, 27:20, 20:10, 16:21)
7 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Участникам нападения на мужчину в Новой Москве предъявили обвинение
0