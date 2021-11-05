«Нижний Новгород» расторг контракт с американским защитником
«Нижний Новгород» и американский защитник Лазерик Джонс договорились о досрочном расторжении контракта. Карьеру игрок продолжит в другом клубе, сообщает сайт нижегородцев.
Лазерик присоединился к «НН» в сентябре 2021 года. За время, проведенное в составе, он принял участие в трех матчах Единой лиги ВТБ, показав статистику в 8,3 очка, 2 подбора и 5 передач. В Лиге чемпионов защитник сыграл в двух встречах, набрав 5,5 очка 3 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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