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«Нижний Новгород» расторг контракт с американским защитником

15:54
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«Нижний Новгород» и американский защитник Лазерик Джонс договорились о досрочном расторжении контракта. Карьеру игрок продолжит в другом клубе, сообщает сайт нижегородцев.

Лазерик присоединился к «НН» в сентябре 2021 года. За время, проведенное в составе, он принял участие в трех матчах Единой лиги ВТБ, показав статистику в 8,3 очка, 2 подбора и 5 передач. В Лиге чемпионов защитник сыграл в двух встречах, набрав 5,5 очка 3 передачи.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32953

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Иван Шитик все материалы автора
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