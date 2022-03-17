Итудис поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Пармой» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ против «Пармы».

Мы старались держать форму на самом высоком уровне, но другие команды лиги ВТБ не могут сравниться с нами по количеству проведенных встреч, поэтому после игры с «Пармой» у нас будет большая пауза, — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

— «Парма» — наш следующий соперник с обновленным составом, у них хорошие российские игроки, которые показывают агрессивный баскетбол. Лицо команды сильно изменилось, потому что их «большие» Лиходей и Забелин умеют атаковать с дистанции, они специалисты по пик-н-поп, так что перед нами стоит измененная задача".

Матч ЦСКА — «Парма» состоится 17 марта в 19:30 по московскому времени.