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Сегодня, 16:37

Сербский тренер Руссо покинул «Астану»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Астана» расторгла контракт с главным тренером Дарко Руссо.
Фото БК «Астана»

Баскетбольный клуб «Астана» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Дарко Руссо. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Нур-Султана 17 марта.

«Клуб благодарит Дарко Руссо за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

59-летний серб возглавил команду в конце июня 2021 года, подписав контракт на два сезона.

Казахстанский клуб идет на восьмом месте в чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав три победы в 12 матчах. В Национальной лиге Казахстана «Астана» занимает первое место, победив в 17 матчах из 18.

Источник: https://pbcastana.kz/news/?id=3939
БК Астана
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