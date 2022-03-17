Сербский тренер Руссо покинул «Астану»

Баскетбольный клуб «Астана» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Дарко Руссо. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Нур-Султана 17 марта.

«Клуб благодарит Дарко Руссо за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

59-летний серб возглавил команду в конце июня 2021 года, подписав контракт на два сезона.

Казахстанский клуб идет на восьмом месте в чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав три победы в 12 матчах. В Национальной лиге Казахстана «Астана» занимает первое место, победив в 17 матчах из 18.