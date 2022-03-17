ЦСКА победил «Парму» в Единой лиге ВТБ

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ЦСКА в Москве победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 98:71.

Самым результативным игроком матча стал Александр Хоменко, который набрал 16 очков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице лиги. «Парма» находится на 5-й строчке.

В другом матче Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» победил «Астану» (65:64 ОТ).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Парма» (Пермь) — 98:71 (26:13, 22:24, 27:15, 23:19)

«Астана» (Нур-Султан) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 64:65 ОТ (17:25, 12:15, 12:7, 14:8, 9:10)