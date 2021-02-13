Итудис обеспокоен составом ЦСКА на матч против «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Зенит» — очень конкурентоспособная команда и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Они показывают баскетбол высокого уровня. Жаль, что такой матч мы не сможем сыграть в полном составе. Но я надеюсь и желаю сыграть с ними еще не раз. У соперников есть дух победителей, много хороших игроков и отличный тренер. Так что впереди сложный матч", — заявил греческий специлист.

Накануне стало известно, что шесть игроков армейцев по различным причинам вынуждены пропустить встречу.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 13.00 (мск). По состоянию на 13 февраля питерский клуб лидирует в Единой лиге ВТБ, москвичи — третьи.